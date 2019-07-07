Данная веб-камера расположена в Кирилловке на здании отеля «SanRemo Resort & SPA» и направлена в сторону Федотовой косы. В обзор камеры попадает Азовское море и пляжи (слева), начало Федотовой косы с колесом обозрения, Утлюкский лиман (справа) и микрорайон Степок ― вдали.

Редакция сайта «Кирилловка.Укр» совместно с VIP-отелем «SanRemo Resort & SPA» поддерживают круглосуточную трансляцию с веб-камеры, которая в режиме реального времени обеспечивает панорамный вид на Федотову косу.

Хотите сравнить Азовское море с зарубежьем? Тогда именно для Вас мы подготовили 7 веб-камер на популярных мировых морских курортах в реальном времени: Бодрум (Турция, Эгейское море), Мармарис (Турция, Средиземное море), Кальпе и Бенидорм (Испания, Средиземное море), Тенерифе (Испания, Атлантика), Самуи (Таиланд, Тихий океан), Салерно (Италия, Тирренское море).

Панорамный вид на Федотову косу с отеля «SanRemo»

Бронирование номеров: ☎ (097) 363-06-51 ― скажите, что звоните с сайта «Кирилловка.Укр».

Приведенная выше трансляция с видом на Федотову косу, Азовское море, Утлюкский лиман и Степок обеспечивается НИАП Кирилловка.Укр в качестве 1080p с частотой обновления 15 кадров в секунду.

Объектив камеры направлен на юг. Камера расположена на балконе 4-го этажа отеля «SanRemo Resort & SPA».

В случае возникновения сложностей с работой камеры обращайтесь в редакцию НИАП «Кирилловка.Укр».