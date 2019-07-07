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Веб-камера с видом на ФЕДОТОВУ КОСУ ― SanRemo Resort&SPA

Данная веб-камера расположена в Кирилловке на здании отеля «SanRemo Resort & SPA» и направлена в сторону Федотовой косы. В обзор камеры попадает Азовское море и пляжи (слева), начало Федотовой косы с колесом обозрения, Утлюкский лиман (справа) и микрорайон Степок ― вдали.

Редакция сайта «Кирилловка.Укр» совместно с VIP-отелем «SanRemo Resort & SPA» поддерживают круглосуточную трансляцию с веб-камеры, которая в режиме реального времени обеспечивает панорамный вид на Федотову косу.

Хотите сравнить Азовское море с зарубежьем? Тогда именно для Вас мы подготовили 7 веб-камер на популярных мировых морских курортах в реальном времени: Бодрум (Турция, Эгейское море), Мармарис (Турция, Средиземное море), Кальпе и Бенидорм (Испания, Средиземное море), Тенерифе (Испания, Атлантика), Самуи (Таиланд, Тихий океан), Салерно (Италия, Тирренское море).

Панорамный вид на Федотову косу с отеля «SanRemo»

Бронирование номеров: ☎ (097) 363-06-51 ― скажите, что звоните с сайта «Кирилловка.Укр».

Приведенная выше трансляция с видом на Федотову косу, Азовское море, Утлюкский лиман и Степок обеспечивается НИАП Кирилловка.Укр в качестве 1080p с частотой обновления 15 кадров в секунду.

Объектив камеры направлен на юг. Камера расположена на балконе 4-го этажа отеля «SanRemo Resort & SPA».

В случае возникновения сложностей с работой камеры обращайтесь в редакцию НИАП «Кирилловка.Укр».

Подробнее о веб-камере

Оборудование установлено на одном из балконов с видом на Азовское море и Утлюкский лиман в номере отеля «Villa SanRemo Resort & Spa», который сегодня представляет фундаментально новый вид отдыха в Кирилловке.

Направление веб-камеры выбрано таким образом, чтобы предоставить обзор практически всей Федотовой косы, включая инфраструктуру, пляжи, лиман и дать возможность потенциальным туристам оценить место отдыха и сделать предварительные выводы о том, что:

  • Кирилловка является универсальным курортом, который обладает хорошей базой для правильного отдыха. Широкие пляжи на Федотовой косе, Утлюкский лиман с действующими на его побережье школами виндсерфинга, луна-парк с аттракционами и колесом обозрения, большое количество баз отдыха ― и все это в фокусе веб-камеры;
  • Отдых премиум-класса можно реализовать на Азовском море в рамках Украины. Для того, чтобы провести отпуск или уик-энд в СПА-комплексе высокого уровня, теперь необязательно ехать в Бодрум или на Тенерифе. Отель «Villa SanRemo Resort & Spa» в Кирилловке может предложить гостям VIP-номера с видом на море, лиман, парковую зону и инфраструктуру, включающую бассейны ― летний с морской водой, круглогодичный в СПА-зоне, сауну, хамам, водопад и даже лифт;
  • Погода на Азовском море летом преимущественно солнечная и теплая, а климат Кирилловки может быть комфортнее, чем на экзотических курортах ― без акклиматизации и сопутствующих ей неприятностей;
  • Жить в эпицентре курортной жизни, но с комфортом и в тишине, теперь возможно. Отель «Villa SanRemo Resort & Spa» в Кирилловке находится в непосредственной близости к основным объектам инфраструктуры и развлечений, но шум дискотек и парков развлечений в номерах не слышен.